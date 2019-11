ERC es reivindica com la «tomba política» de Ciutadans

Marta Rovira: "No es pot perdre ni un sol vot"

EN DIRECTE Marta Rovira, intervé per primera vegada en aquesta campanya a través d’un missatge de veu en el qual ha demanat “convèncer fins l’últim vot independentista”; ho expliquen @_Sara_Gonzalez_ i @annamiraperich des de Terrassahttps://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/oMlg5ycjn9 — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

EN DIRECTE Torrent diu que els socialistes són “còmplices i corresponsables de la deriva autoritària” de l’Estat. Assegura que “només ERC” com a partit independentista pot passar “per davant” del resultat estatal que obtingui Cshttps://t.co/lZP5t26pFE #10N #10N pic.twitter.com/lnqJ0wf6B6 — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

EN DIRECTE Marta Vilalta promet a @junqueras que ERC “persisteix i persistirà” i presenta el 10-N com una nova “oportunitat” per demostrar la “força de la gent” davant dels que tenen “els jutges, tribunals i poders mediàtics”https://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/p7ICwm8kgV — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

Tornar a guanyar les eleccions espanyoles a Catalunya. Tornar a superar el PSC com ja ho van fer el 28-A. Però ara, també veuen possible passar per davant d'un Ciutadans en caiguda lliure. ERC esgota les últimes hores de la campanya per esgarrapar vots de cara a les eleccions del diumenge. Es reivindiquen com el vot útil per garantir una victòria de l'independentisme -és l'únic que té oportunitat de fer-ho-, però també per impulsar una sortida dialogada al conflicte.El coordinador general d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha reclamat des del míting final de Terrassa el vot que pot ser la "tomba política del nacionalisme espanyol" que representa Ciutadans. "Què bonic seria guanyar-los!", ha exclamat el candidat Gabriel Rufián. Aragonès ha reivindicat que els republicans són capaços de fer-ho malgrat que Oriol Junqueras ha estat "irregularment" exclòs de les llistes del 10-N. Ho ha dit després que la Junta Electoral Central hagi tombat el recurs d'ERC en què demanava que Junqueras fos elegible perquè el Suprem ha ajornat la pena d'inhabilitació fins que el tribunal de Luxemburg resolgui sobre la immunitat de Junqueras.En aquestes darreres hores per passar el rasclet, també la secretària general del partit, Marta Rovira, ha intervingut per primera vegada a la campanya amb un missatge de veu en el qual ha demanat que es convenci "fins a l'últim vot independentista" perquè voti ERC. "No es pot perdre ni un sol vot", ha subratllat, tot afegint que cal aconseguir via urnes allò que l'Estat "vol guanyar a través de la repressió".Tant Aragonès com el president del Parlament, Roger Torrent, ha lamentat la deriva d'un PSOE a qui acusen d'exercir de "portaveu" de la dreta. Torrent ha dit que fins i tot el govern del PSOE és "pitjor" que el de Mariano Rajoy a nivell de repressió exercida. "Són còmplices i corresponsables de la deriva autoritària de l'Estat", ha etzibat.Els republicans han mantingut la seva intenció de no entrar en el cos a cos amb Junts per Catalunya fins al final de la campanya. Només Rufián a l'inici del seu discurs de cloenda hi ha fet una velada referència. De fet, quasi imperceptible. "Tots parlen d'ERC, nosaltres parlem de Catalunya", ha dit. Poc més enllà del seu ja clàssic: "Desitgem tota la sort a l'espai convergent".

