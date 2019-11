El Regne Unit accepta a tràmit l'euroordre contra Ponsatí

El Regne Unit ha acceptat a tràmit l'euroordre emesa per la justícia espanyola contra l'exconsellera Clara Ponsatí, exiliada a Escòcia. Després de les aclaracions i la informació complementària enviada pel jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, la policia britànica ha acceptat la tramitació i Ponsatí haurà de declarar dijous vinent davant les autoritats escoceses.Un jutge decidirà si accepta o no extraditar Clara Ponsatí després de la seva declaració, segons ha informat el seu advocat Aamer Anwar, a través d'un comunicat. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha enviat aquest divendres al Regne Unit la informació complementària sobre l'euroordre contra l'exconsellera Clara Ponsatí, abans que s'admetés a tràmit. Després que les autoritats britàniques demanessin més detalls sobre la petició d'extradir Ponsatí en considerar que mancava "informació essencial", Llarena els ha fet arribar aquest divendres un document, publicat per TV3, en el qual apunta que l'exconsellera volia "alterar l'ordre legal i constitucional vigent".Segons el text, Ponsatí va fer "accions amb tendència a celebrar el referèndum" malgrat "conèixer la il·legalitat i la nul·litat" d'un procés que, segons Llarena, va desembocar en "violència".