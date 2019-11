Forcadell i Bassa, a les dones republicanes: «El 10-N omplim les urnes de dignitat i feminisme»

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa s'han adreçat a les dones republicanes a través de dues cartes on reivindiquen la lluita feminista com un element indispensable per avançar cap a la república. A dos dies del 10-N, Forcadell, des de la presó de Mas d'Enric, i Bassa, des de Puig de les Basses, han fet una crida a "tornar a omplir les urnes de dignitat, de llibertat, de República i també d'igualtat i feminisme".A la seva carta , Bassa expressa la seva indignació pels 12 anys de presó als que ha estat sentenciada, qualificant-ho "d'injustícia". Però també recorda totes les desigualtats que tant ella, com la resta de dones, pateixen per la seva condició de gènere: "avui ja són 626 dies entre reixes, però tampoc hi ha dia que no pensi en les injustícies que hem d'afrontar i vèncer col·lectivament, sobretot les dones."En la mateixa línia es situa Forcadell, que en el seu escrit , no sols crida a defensar el feminisme, sinó també l'ecologisme. A més, davant la crescuda de l'extrema dreta que es preveu aquest diumenge a les urnes, l'expresidenta del Parlament insta a què es planti cara "a aquesta dreta feixista que ens vol fer tornar al segle XIX" .El Suprem va dictaminar 11 anys i sis mesos de presó per Carme Forcadell, i dotze per Dolors Bassa. Ambdues porten entre reixes des del 23 de març del 2018, quan el jutge va ordenar el seu empresonament preventiu sense fiança.

