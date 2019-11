Els presos de JxCat fan bandera de la unitat: «És el que representa l'1-O»

✉️ Carta dels presos polítics: "És el moment de prosseguir sense pors i amb determinació. Fem una crida a rebel·lar-nos democràticament, com sempre hem fet, contra tots aquells que pretenen silenciar-nos"#JuntsGuanyem#NiUnVotEnrere pic.twitter.com/RkB2Rcez3X — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) November 8, 2019

Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez i Joaquim Forn, empresonats a Lledoners i suspesos com a candidats al Congrés després de la sentència del Tribunal Suprem, han fet arribar una carta -llegida per Josep Lluís Cleries, director de campanya de Junts per Catalunya (JxCat)- al míting final de campanya en la qual han assegurat que l'aposta per la unitat és "sàvia i honesta" perquè "representa com cap altra l'esperit de l'1-O". La unitat apareix, un cop més, com el missatge principal de la formació en aquesta campanya, en la qual JxCat pugna amb ERC i la CUP pel vot independentista."Honesta perquè va a favor de l'interès de tot l'independentisme i no només d’una part i sàvia perquè és la millor estratègia que tenim al nostre abast per sortir victoriosos d'aquest embat al qual ens sotmet l'estat espanyol", han destacat Rull, Sànchez, Turull i Forn des del centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada. Tots quatre estan condemnats per sedició i afronten penes de presó que van des dels 9 fins als 12 anys per haver participat en el referèndum i en la declaració d'independència."No serà una legislatura amable ni s'anuncien temps còmodes per la defensa de Catalunya i de les seves llibertats. Per això us diem que confieu en JxCat. Laura Borràs ens representa i ella encapçala el millor equip per representar-nos al Congrés i al Senat, amb dignitat i de manera insubornable a favor de les llibertats, la democràcia i la independència de Catalunya", destaquen els quatre dirigents, que en l'anterior cicle electoral van poder exercir com a candidats i van fer mítings des de Soto del Real.En la recta final de la campanya, excepcionalment curta, JxCat ha insistit en una idea principal: formar un grup independentista únic al Congrés. Aquesta proposta ha estat rebutjada pels republicans -prefereixen mantenir-se com a formació sobiranista majoritària al Congrés i no renunciar a presència i torns d'intervenció-, i la CUP va descartar la iniciativa al cap de cinc minuts. Ho va fer quan Laura Borràs la va verbalitzar durant el debat de TV3 per boca de la candidata Mireia Vehí.La relació amb ERC segueix sent tensa, i les turbulències al Govern no s'han apaivagat en la campanya electoral. Totes dues formacions estan pendents del futur de la legislatura catalana i del judici per desobediència al president de la Generalitat, Quim Torra, que podria derivar en la seva inhabilitació. Serà en aquest moment quan l'independentisme haurà de decidir si tria un nou màxim dirigent o bé el país s'encamina cap a unes noves eleccions al Parlament, en les quals els republicans són favorits segons determinen les enquestes publicades en els últims mesos.Al quarter general de JxCat regna el convenciment que, com a mínim, la formació es mantindrà en els set diputats aconseguits el 28-A. Malgrat la irrupció de la CUP -que ha explotat el factor Miquel Buch, conseller d'Interior i sense cap mena de presència en campanya tot i ser un dels dirigents amb més coneixement territorial de la formació-, la formació de Borràs i Puigdemont interpreta que l'aposta per la unitat -el veritable concepte al voltant del qual han orbitat la campanya i els discursos- serà apreciada pels electors. Sostenen que ERC acabarà pagant el preu del distanciament amb JxCat, amb qui governa, i també el discurs dialogant amb el PSOE i contrari a la unilateralitat.La candidata, a banda, s'hi juga part del seu futur polític. No són poques les veus que, dins la formació -en els entorns de Torra i Puigdemont, especialment- la veuen com a potencial presidenciable a la Generalitat. Però també és cert que, dins del PDECat, hi ha sectors que escrutaran el resultat de diumenge. Sobretot perquè Borràs una de les dirigents que més distàncies ha marcat amb Buch -no n'ha demanat la dimissió públicament, com explicava en una entrevista a NacióDigital , però insistia en revisar totes les imatges dels Mossos- i ha avalat el fitxatge de Roger Español.La tria del candidat al Senat per Barcelona va desagradar amplis sectors del PDECat, però Borràs va defensar-la personalment en assemblees territorials de la formació. Español ha tingut agenda pròpia en campanya, i les intervencions han estat més aviat breus en els actes principals. L'equip de campanya sosté que la presència del ferit l'1-O fa guanyat transversalitat a la candidatura, de manera que en els mítings han arribat a coincidir perfils tan diferents com els d'Español i el de l'expresident Artur Mas.

