VÍDEO Primer tràiler de «Soul», el nou projecte conjunt de Disney i Pixar

Els dos grans noms de l'animació cinematogràfica per excel·lència tornen a encetar un nou projecte. Disney i Pixar són els creadors de Soul, la nova pel·lícula dels creadors de títols de tant èxit mundial com Del Revés, Up o Toy Story. La multinacional ha promocionat el primer tràiler del film, que arribarà l'estiu de 2020.La pel·lícula seguirà la línia d'Inside Out, en explorar sentiments i sensacions. Soul abordarà d'on provenen les passions, els somnis, els interessos de les persones. Ambientada a la ciutat de Nova York, voldrà portar l'espectador en un viatge per les preguntes més importants de la vida i dels éssers humans.

