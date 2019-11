Practiqueu la telepatia amb «The Mind»

L’any 1922 Charles Robert Richet va publicar un tractat de metafísica on dividia la història dels fenòmens paranormals en quatre períodes. El darrer, conegut com a període científic, anava des de finals del segle XIX fins a l'actualitat. És en aquest període quan l'estudi dels fenòmens paranormals pren el nom de parapsicologia ja que s’intenta abordar l’estudi de tots aquells fenòmens inexplicables des d’una perspectiva científica. Així que cap a la meitat del segle XX es va començar a parlar de la telepatia La telepatia es defineix com la transmissió del pensament a distància sense la mediació de cap tecnologia que ajudi aquesta comunicació; és a dir, d'una comunicació instantània entre dos cervells humans. Tot i que milers de persones declaren haver-la experimentat, el cert és que, a data d'avui, no s'ha aconseguit reproduir aquest fenomen en un laboratori. Tot i així l'any 2018 va sortir un joc que ens proposava utilitzar la telepatia per jugar-hi; el joc era “ The Mind ”.El repte que us proposa The Mind és molt senzill; ordenar cartes numerades del 1 al 100 en ordre ascendent; un esquema força habitual en els jocs de cartes solitaris. Però en aquest cas us trobareu davant d'un joc multi-jugador i cooperatiu, és a dir que o guanyeu tots o perdeu tots.Per superar el repte, cal que sigueu capaços de superar un nombre d'etapes (12, 10 o 8 segons si sou 2, 3 o 4 jugadors), cada una de dificultat creixent. En la primera etapa, cada un de vosaltres rebrà només una carta i cal que us coordineu per anar-les jugant en ordre numèric ascendent. Si la supereu, llavors a la segona etapa, rebreu 2 cartes cada jugador... i 3 a la tercera, 4 a la quarta, etc. Tot i que això sembla totalment banal, el joc només us posa una condició: no us podeu comunicar entre vosaltres.En un primer moment pot semblar que no té solta ni volta jugar a un joc cooperatiu sense poder parlar entre els jugadors. Per això, el que més sorprèn del joc és, a mida que vas encadenant partides, veure com els jugadors us aneu compenetrant, entenent i sincronitzant de forma "telepàtica".El joc, a més, et dóna un parell de recursos que us serviran per poder assolir el repte si els sabeu utilitzar adequadament. El primer són les "vides". Per quedar eliminats de la partida, no es tracta tan sols de cometre un error, teniu un cert marge d'errades abans de quedar fora. I el segon són les cartes de "shuriken" que quan acordeu utilitzar-les us permet descartar-vos d'una carta de la mà, sense necessitat de jugar-la.Diuen que la forma correcte de jugar a aquest joc és fer-ne vàries partides seguides. A la primera partida es comenten força errors i el grup quedeu fora de la partida força aviat. A la segona, veureu com milloreu el que heu aconseguit a la primera i comenceu a veure els moments idonis per utilitzar els "shurikens". I així, de mica en mica, veureu com aneu establint una mena de consciència grupal que us coordina de la millor manera per poder jugar les cartes adequadament. Tot i així, arribar a assolir l'objectiu final no és gens fàcil, però si que en una sessió podreu viure aquesta estranya experiència de sintonia i telepatia que generen les partides de "The Mind".Nom del joc: The MindAutor: Wolfgang WarschEditorial: MercurioNúmero de jugadors: 2-4Temps de joc: 15 minutsEdat: a partir de 8 anys

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor