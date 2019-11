Els ministres d'economia europeus acorden simplificar el compliment de l'IVA per a les pimes

Els ministres d'economia europeus han donat llum verda a simplificar les normes pel compliment de l'IVA per a les pimes. Amb l'objectiu de reduir la càrrega administrativa i els costos de compliment de l'IVA i afavorir el comerç transfronterer, els ministres d'economia europeus han acordat modificar la directiva de l'IVA perquè les pimes puguin beneficiar-se d'exempcions a tota la Unió Europea.També han donat llum verda a modificar el reglament sobre cooperació administrativa per tal de millorar l'intercanvi entre les autoritats fiscals. El text preveu que les pimes puguin acollir-se a les normes simplificades si la seva facturació anual està per sota d'un llindar que establirà cada estat, que no podrà ser superior a 85 000 euros.

