La Junta Electoral rectifica i finalment permet la trobada gegantera

La Junta Electoral de Manresa finalment ha rectificat i ha decidit permetre la trobada gegantera que s'havia previst per diumenge, malgrat coincidir amb la jornada electoral. Segons l'escrit que ha enviat la junta aquest divendres als responsables de la colla gegantera, es pot fer la trobada "sempre i quan l'ajuntament supervisi l'acte i es garanteixi el desenvolupament normal de la jornada electoral i l'accés i sortida dels col·legis".Davant la primera negativa de la junta de celebrar la trobada gegantera en diumenge, l'acte s'havia avançat a dissabte a la tarda malgrat no fos la millor opció. L'alcalde, Jordi Solernou, havia defensat que la trobada es faria "sí o sí" aquest cap de setmana, de la mateixa manera que es fa cada any des de fa 37 edicions.

