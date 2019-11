La JEC rebutja que Junqueras sigui candidat el 10-N

Oriol Junqueras no serà, finalment, candidat a les eleccions espanyoles que se celebren aquest diumenge. La Junta Electoral Central ha rebutjat aquest divendres el recurs presentat per ERC en el qual demanava que el seu líder fos elegible en base a una resolució executiva del Tribunal Suprem del 30 d'octubre. Aquesta resolució fixava que s'ajornés la pena d'inhabilitació a l'espera que Luxemburg resolgui si Junqueras té o no immunitat després d'haver estat escollit eurodiputat el passat 26 de maig.Així ho argumenta l'organisme arbitral en una resolució en què recalca que encara que la Sala del Suprem que va enjudiciar a Junqueras hagi acordat posposar l'execució de la pena d'inhabilitació especial a què va ser condemnat, el líder d'ERC va ser condemnat "mitjançant sentència ferma a penes de privació de llibertat que està complint en aquest moment"."Aquesta circumstància -prossegueix l'organisme arbitral- incorre en el supòsit d'inelegibilitat estableix l'article 6.2.a) de la Llei Electoral, per la qual cosa no procedeix 'rehabilitar' com a candidat", resol la Junta Electoral.Així mateix, la JEC recorda a ERC que la proclamació dels seus candidats "és un acte ferm", que va ser susceptible de recurs d'acord amb el que disposa l'article 49 Llei electoral, però que ja no pot ser revisat per aquest organisme.Així ha respost l'organisme arbitral a l'escrit registrat aquest dijous per ERC demanant que es restituís a Junqueras com a número u per Barcelona. El 14 d'octubre, el mateix dia que els dirigents independentistes empresonats van ser condemnats, era també el dia límit de les candidatures per presentar les llistes per a les eleccions del 10-N. Fonts jurídiques d'ERC expliquen que la Junta Electoral els va donar aleshores una hora per substituir els condemnats que portaven a les llistes.Tot i això, segons el partit, tot quedava en entredit quan el passat 30 d'octubre el partit va rebre una resolució del Tribunal Suprem. "En quant a la pena d'inhabilitació, aquesta pot resultar condicionada per l'efecte reflectit, en el seu cas, de la resolució del recurs de súplica pendent en la peça de situació contra la resolució de 14 de maig de 2019", fixa el text del Suprem. I afegeix: "Com que aquesta pena s'integra per una part privativa de drets no susceptible de suspensió i per una delimitació temporal del seu exercici, la Sala acorda ajornar la seva execució fins a la resolució del recurs".

