El Suprem obliga la JEC a garantir el vot dels antidisturbis desplaçats a Catalunya

El Tribunal Suprem ordena a la Junta Electoral que garanteixi als agents dels cossos de seguretat de l'Estat desplaçats a Catalunya poder votar aquest diumenge. Els sindicats policials havien elevat la queixa a l'alt tribunal espanyol i la sala del contenciós-administratiu ha aprovat aquest mateix divendres una resolució d'urgència instant l'òrgan electoral a prendre les mesures necessàries per solucionar la problemàtica.El termini per sol·licitar el vot per correu va acabar el passat 31 d'octubre i la JEC defensava que ja no estava a temps de prorrogar-lo perquè els vots no arribarien a temps per poder ser escrutats. En conseqüència, va resoldre que no era possible accedir a la petició dels policies.El Suprem, però, indica a l'administració electoral que haurà d'establir "d'establir un procediment de sol·licitud de vot per correu a les delegacions del govern a Catalunya" i ampliar el termini d'emissió de vot per correu per als policies fins al mateix 10 de novembre, amb termini per a escrutini fins al 13.Els sindicats havien obert la porta a impugnar les eleccions d'aquest diumenge o bé les taules electorals on haurien d'haver votat.La Sala III del tribunal indica que només podran acollir-se a aquest "procediment excepcional" els agents de la policia espanyola que "hagin estat desplaçats sense advertència prèvia a partir del 31 d'octubre de 2019, inclòs". Afegeix, a més. que el Ministeri de l'Interior haurà "d'adoptar totes les mesures necessàries per a fer-ho desplaçant a tots els empleats de Correus que siguin pertinents a tal efecte".

