Casado veu les orelles a Vox i defensa ara l'estat autonòmic

El president del PP, Pablo Casado, ara ha sortit en defensa de l'actual model d'estat de les autonomies per desmarcar-se del partit d'Abascal i la seva proposta de suprimir-lo. Des de Palència, ha dit que la "deslleialtat" de Torra i Puigdemont no justifica "obrir en canal la Constitució". "No és el problema les autonomies, el problema són els deslleials i nosaltres posarem ordre", ha afirmat.En aquest sentit, ha afegit que per aturar el conflicte català cal un projecte polític "que sumi a tots" i ha assegurat que la seva formació és la única alternativa que hi ha al PSOE. Per aquest motiu, ha demanat el vot de l'electorat de Vox i Cs: "No hi ha una altra opció, estem en un referèndum sobre Sánchez", ha conclòs.Casado ha afirmat que l'estat autonòmic no es pot "posar en qüestió perquè estigui Torra o Puigdemont" i que aquest no pot ser l'argument per canviar de model. "El que no es pot fer és defensar que com no funciona una autonomia, anem a carregar-nos-les totes", ha reblat. El líder del PP ha dit que està preocupat per la situació a Catalunya però que "no pot ser que projectes que intenten exacerbar les divisions puguin ser útils per parar aquests desafiaments", motiu pel qual ha apostat per un "que sumi a tots".El president dels populars ha dit que el vot per al seu partit de cara al 10-N és "necessari i urgent", ja que, segons ha reiterat, els socialistes no han renunciat a possibles pactes amb ERC i JxCat després dels comicis. "Només hi ha dos equips: o guanya el PSOE o guanya el PP. Qualsevol altre equip podrà entrar d'espontani al camp, però no pot marcar gols", ha assegurat Casado per concloure que "no hi ha una altra opció" davant el que ha considerat "un referèndum sobre Sánchez".Casado ha afirmat que el vot al seu partit "val el doble" perquè, segons ha assegurat, no s'utilitzarà per facilitar el govern al líder del PSOE. A més, ha explicat que si treuen un escó més que els socialistes es presentarà a la investidura. Per aquest motiu, ha apel·lat al "vot patriòtic i responsable" i ha demanat que l'electorat de Vox i Cs li doni suport si pensen que "Espanya se la juga" en aquestes eleccions.El líder del PP també ha posat d'exemple la "destrucció" de 100.000 llocs de treball per dir que "ja ha tornat la crisi encara que ho negui Pedro Sánchez". En aquest sentit, ha demanat el vot per poder gestionar aquest període "ja que el PSOE no les evita i sempre ens porta a elles". Casado ha aprofitat la seva visita al centre de dia 'La Puebla' de Palència, per parlar de les propostes de la seva formació en matèria de pensions, sanitat i dependència, així com també per afrontar la problemàtica de l'envelliment i la despoblació de les zones rurals.

