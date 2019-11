Detingut per estafa un dels candidats del PP per Barcelona

El Partit Popular català està esperant què el jutge determini què fer amb el regidor de Sant Vicenç de Montalt detingut per presumptes delictes d'estafa abans de prendre cap decisió. Fonts del partit han explicat aquest divendres a l'ACN que, després de l'arrest del popular Francesc Guillem estan a l'expectativa del que decideixi el jutge que s'ha fet càrrec del cas.L'edil popular va presentar-se com a cap de cartell a les eleccions municipals del 26 de maig i és el número 22 a la llista del PPC per Barcelona per a les eleccions espanyoles, que encapçala Cayetana Álvarez de Toledo. La detenció s'emmarca en un operatiu que els Mossos d'Esquadra van dur a terme ahir dijous al Maresme i la Selva.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor