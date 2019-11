Álvarez de Toledo endureix el to contra Sánchez des d'Urquinaona

A poques hores que acabi la campanya electoral, Cayetana Álvarez de Toledo ha endurit el seu to. En una compareixença a la plaça d'Urquinaona, la cap de llista del PP per Barcelona ha afirmat que el candidat socialista, Pedro Sánchez, està preparant una "traïció" amb ERC i que "la victòria de Sánchez seria la derrota de la nació espanyola". D'aquesta manera, la candidata ha recuperat el terme "traïdor" per referir-se al president espanyol, com havia fet Pablo Casado abans del 28-A, paraula que el líder del PP ha apartat del seu lèxic en aquesta campanya.Álvarez de Toledo ha assegurat al lloc on es van produir els incidents més greus després de la sentència de l'1-O que "ha quedat clar el vincle entre violència i independentisme" després d'anys en què els independentistes "hagin viscut d'una imatge de pacifistes". Ha volgut donar les gràcies al rei i a la princesa Elionor "per haver vingut" i ha demanat "que vinguin molt més". Mentre les enquestes dibuixen un escenari amb un Vox en ascens i Ciutadans a la baixa, ha reclamat una concentració del vot constitucionalista en el PP, l'únic que segons ella pot derrotar Sánchez.La cap de llista conservadora ha fet a Pedro Sánchez "responsable" del fet que pugui haver catalans que tinguin dificultats per votar diumenge per les suposades accions del "Tsunami antidemocràtic" i ha lamentat que els policies i guàrdies civils destinats a Catalunya no puguin votar el 10-N.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor