La Moncloa torna a portar Torrent i la mesa al TC per admetre el debat de l'autodeterminació

El govern espanyol recorre al Tribunal Constitucional la moció sobre l'autodeterminació presentada registrada per la CUP el 29 d'octubre. A la moció també es demanava la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, per les càrregues policials dels Mossos d'Esquadra durant les protestes per la sentència.A l'últim consell de ministres abans de les eleccions estatals del 10-N, l'executiu estatal ha anunciat que aquesta moció "torna a incidir en la voluntat d'exercir el dret d'autodeterminació, declarat inconstitucional i nul per les sentències del Tribunal Constitucional", segons ha indicat la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá.A més, La Moncloa ha recorregut a l'alt tribunal la sol·licitud de reconsideració que van realitzar els grups parlamentaris de Ciutadans, el PSC i el PP el 5 de novembre perquè no es tramités la moció sobre l'autodeterminació. El text es votarà en el ple del Parlament de la setmana que ve, del 12 i 13 de novembre.Celaá ha responsabilitzat directament el president del Parlament, Roger Torrent, el secretari general i la resta de membres de la mesa de la cambra legislativa catalana, que al seu parer "tenien ple coneixement que estaven incomplint resolucions del Constitucional". En paraules de la ministra, les resolucions demostren la "clara intenció" de la mesa de "continuar" amb el procés independentista.A la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu de Pedro Sánchez, la ministra portaveu també ha anunciat que l'executiu estatal estudia la resolució de l'Assemblea de Madrid que demana prohibir els partits independentistes , per si és "susceptible d'impugnació" davant el Tribunal Constitucional.Preguntada per possibles incidències a Catalunya durant les eleccions de diumenge, Celáa ha pronosticat que la jornada transcorrerà amb normalitat, i ha indicat que el dispositiu policial previst per protegir els comicis és similar al que es va desplegar durant la cita amb les urnes d'abril.

