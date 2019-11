Toc d'atenció de Brussel·les a Borrell per difondre informació sobre l'euroordre de Ponsatí

La Comissió Europea ha fet un toc d'atenció al ministre d'exteriors en funcions, Josep Borrell, després que aquest publiqués un tuit, que posteriorment va esborrar, en què deia que "la policia britànica corregeix l'ús del terme 'desproporcionada' per qualificar la petició d'extradició de Ponsatí".Després que ERC hagi demanat a la pròxima presidenta de l'executiu europeu, Ursula Von der Leyen, que obri una investigació a Borrell per publicar "informació confidencial" de Ponsatí, la portaveu de l'executiu comunitari, Mina Andreeva ha assegurat aquest divendres que les normes són "molt clares" i ha exigit "respecte a les regles".Amb tot, Andreeva ha apuntat que "ara li toca a les autoritats espanyoles" analitzar la qüestió i ha evitat "especular" sobre la continuïtat del socialista com a Alt Representant. En la carta enviada a Von der Leyen, l'eurodiputada d'ERC demana que es descarti Borrell com a cap de la diplomàcia europea en cas que es confirmi que ha comès una "negligència greu".

