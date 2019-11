La justícia belga cita Comín i Puig el 15 novembre per la vista sobre l'extradició

La justícia belga ha fixat pel 15 de novembre la compareixença dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Aquesta serà la primera vista per decidir sobre les noves euroordres dictades contra ells pel jutge d'instrucció del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Tot i així les seves defenses preveuen demanar l'ajornament com ja va passar amb l'expresident Carles Puigdemont.Aquest dijous la justícia belga va dictaminar llibertat sense fiança per a Comín i Puig però amb mesures cautelars: si volen marxar del país abans ho hauran de comunicar i tenen l'obligació de comparèixer quan els hi sigui requerit. Són les mateixes condicions que va dictar el jutge en el cas de Carles Puigdemont.Com ja van avisar en el seu moment, les defenses dels dos exconsellers tenen previst fer el mateix que van fer amb el cas de Carles Puigdemont. Demanar l'ajornament per a tenir més temps per a preparar el cas amb l'esperança que les seves eruoordres i la de l'expresident siguin examinades en el mateix procés.Llarena va activar una nova euroordre contra Comín i Puig pels delictes de sedició i malversació, en el cas del primer, i de malversació i desobediència, en el cas del segon. El magistrat del Suprem també va emetre una ordre d'extradició contra l'exconsellera Clara Ponsatí, exiliada al Regne Unit. Dimecres les autoritats policials britàniques van rebutjar tramitar-la i van demanar al govern espanyol informació addicional sobre la sedició.

