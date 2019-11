Borràs troba una «oportunitat perduda» que ERC rebutgi el grup únic al Congrés

La cap de llista de JxCat a les eleccions espanyoles del 10-N, Laura Borràs, creu que el rebuig d'ERC a formar un grup únic a la cambra baixa és "una oportunitat perduda" per a "la unitat i per escoltar el carrer".En una roda de premsa a l'ACN aquest divendres al matí, l'exconsellera ha fet una crida a la ciutadania perquè, a l'hora de votar, pensin que JxCat és qui ha defensat la unitat . Borràs també ha dit que li "costaria de creure" que el grup que lidera Gabriel Rufián a Madrid busqués aliances amb EH-Bildu després de rebutjar la proposta del grup únic. D'altra banda, la candidata de JxCat ha donat "tot el suport" a ERC, que demana tornar a "habilitar" el seu líder, Oriol Junqueras, com a candidat al 10-N.Borràs ha defensat que la unitat és el "clam" que hi ha al carrer, alhora que ha lamentat que hagi conegut a través de la premsa que Rufián hagi rebutjat la proposta del grup únic al Congrés: "És una oportunitat perduda, hem demostrat que quan fem les coses junts és quan som capaços de desestabilitzar i posar l'Estat contra les cordes".Encara sobre la unitat, Borràs ha apuntat que li "costaria de creure" que ERC preferís triar "altres companys de viatge" com podria ser EH Bildu abans que JxCat. Republicans i 'abertzales' van acordar crear un grup únic al Congrés i Senat després de les eleccions del 28-A.

