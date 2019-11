Berlín, 1989: deu rostres per un canvi d'època

Mielke, a la dreta, sent rebut per Honecker el 1980. Foto: Viquipèdia

En la història de la RDA hi ha un nom que va combinar mite i temor: Stasi, una abreviatura del ministeri per a la Seguretat de l'Estat, la policia política del règim. Erich Mielke va ser el seu cap des del 1957 al 1989 i fou alhora un dels principals dignataris del partit. Mielke, que havia estat vinculat a la NKVD de Stalin i havia estat a Espanya durant la Guerra Civil, va construir un dels serveis d'intel·ligència més potents del món. Un dels seus èxits coneguts va ser col·locar un espia, Gunter Gullaume, al costat mateix del canceller Brandt, de la RFA. Quan es va descobrir, Brandt va haver de dimitir. Però tota la intel·ligència de l'Stasi no va ser suficient per aturar la fi de la RDA. Després, Mielke va ser acusat i condemnat per l'assassinat de dos policies en el llunyà 1931, quan era jove militant comunista. Alliberat per una greu malaltia, va morir el 2000.