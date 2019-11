Així serà el macroconcert del Tsunami el dia de reflexió

Aquest dissabte #9N 🌊 hi ha centenars d'activitats confirmades a més de 300 poblacions catalanes.



A Barcelona jornada de desobediència a la JEC i a favor dels drets fonamentals a partir de les 16h a Plaça de Catalunya. #LaForçaDeLaGent pic.twitter.com/nTtlcUPmex — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) November 8, 2019

La jornada de reflexió del 10-N serà molt moguda. Tsunami Democràtic, que aquest divendres al matí ha anunciat la seva "acció més ambiciosa", ha convocat centenars d'activitats a més de 300 pobles i ciutats d'arreu de Catalunya. Una d'aquestes tindrà lloc a la Plaça Catalunya de Barcelona, a partir de les 16h.El Tsunami ha organitzat un macroconcert per "desobeir la Junta Electoral" i "fer-los" reflexionar. Per sobre l'escenari, a banda de "moltes sorpreses", hi passaran All Foll, Amics de les Arts, Companyia Elèctrica Dharma, Doctor Prats, Ebri Knight, Els Catarres, Gertrudis, Joan Rovira, La Folie, Músics per la Llibertat, Miquel del Roig, Montse Castellà, Pep i Marieta, Porto Bello, Salva Racero i Zebrass.

