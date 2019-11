El Sindicat de Periodistes de Catalunya impulsa un micromecenatge per engegar nous projectes

El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha impulsat una campanya de micromecenatge , a través de la plataforma Goteo, per engegar diversos projectes que volen tirar endavant. Es tracta d'una campanya bàsica per al futur del sindicat i han cridat a que "tothom que en formi part" s'impliqui.El sindicat ha assolit dues terceres parts dels seus objectius mínims. Des de l'associació creuen que és una bona xifra, però s'ha de fer un "esforç final" per assolir-los tots. Per aconseguir-ho, el SPC demana una aportació, "per modesta que sigui", però també difondre-ho entre els companys i companyes del sindicat."Demanem que ens ajudi a potenciar i millorar tota aquesta tasca que fa 26 anys que estem desenvolupant", han explicat en el seu comunicat. La voluntat del sindicat és potenciar el seu servei a periodistes de la peça iamb la millora del suport i l'assessoria laboral i fiscal.A més, tenen la voluntat de "ser més forts" per aconseguir els canvis que "necessita el sector" i reforçar la seva presència a les xarxes per denunciar amb més agilitat les agressions laborals, professionals "i de qualsevol signe" que hi hagi contra periodistes.a) Difonent la campanya entre el teu entorn professional més pròxim. Si ho fas per twitter, utilitza els hashtags #sumatalalluitaSPC i #GoteoSPCb) Parla-ho, per exemple, amb la gent de la teva empresa o del teu entorn professional o amb els col·lectius professionals dels quals formis part.c) Estenent-ho també al teu cercle social que pugui interessar els seus objectius i la seva feina en favor d'un millor periodisme i la defensa del dret a la informació.d) Col·laborant amb les tasques de difusió que fa el sindicat, retuitant els seus tuits (@periodistescat) o compartint els continguts a Facebook.e) Si no l'has fet i pots fer-la, amb una aportació. Totes tenen la seva recompensa i totes desgraven. En aquesta web trobaràs tota la informació de la campanya així com la manera de col·laborar-hi.

