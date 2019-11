VÍDEO Joan Dausà reversiona «Ara Som Gegants» i reuneix Joan Maria Pou, Agnès Marquès i Santi Millán

Joan Dausà ha reversionat el seu èxit Ara Som Gegants i ha publicat un nou videoclip amb la participació de cares conegudes com els periodistes Joan Maria Pou i Agnès Marquès, l'actriu Elisabet Casanovas o l'actor i presentador Santi Millán.Amb el títol de Gegants i sota la producció de Jordi Casadesús i la direcció de Marc Pujolar, la revisió de la cançó pren un nou aire "on el pop, l'electrònica i els sentiments conviuen a la perfecció". Dausà considera el tema com un regal de final de gira als seus seguidors.De fet, el cantant encara aquests dies la recta final de la gira del disc 'Ara som gegants' amb concerts a Lleida (8 de novembre), Girona (15 i 16 de novembre), Mataró (24 de novembre), València (29 de novembre), Alacant (30 de novembre) i Reus (14 de desembre). L'últim doble concert serà a Sant Cugat del Vallès (10 i 11 de gener) i Dausà s'acomiadarà dels escenaris fins a mitjans del 2021 per preparar un nou disc.Segons va afirmar l'artista de Sant Feliu de Llobregat el passat mes de juliol, es tracta d'un temps "necessari per agafar aire" i per preparar les cançons que formaran part del nou disc d'estudi, que serà el quart de la seva carrera.

