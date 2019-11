El Tsunami anuncia l'acció «més ambiciosa»: «Preparem-nos per un 11-S de tres dies»

Comunicat de Tsunami Democràtic sobre les accions previstes el 9N i de l'11 al 13 de novembre. #LaForçaDeLaGent 🌊 pic.twitter.com/vdXJzkAoZT — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) November 8, 2019

El Tsunami Democràtic ha anunciat aquest divendres que les accions previstes entre l'11 de novembre i el 13 de novembre seran les "més ambicioses" del moviment fins ara. En un comunicat, adverteixen als manifestants que cal preparar-se per "un 11-S de tres dies" i envien un missatge directe a les institucions: la gent continuarà al carrer fins que no hi hagi una solució política per al dret a l'autodeterminació i la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats.El Tsunami fa una crida als manifestants a demanar-se festa a la feina "almenys un dels dies" de dilluns a dimecres de la setmana vinent, estar disposat a desplaçar-se pel territori i a "passar la nit fora" per convertir en èxit un nou cicle intens de mobilitzacions, "sigui quin sigui el resultat de les eleccions i les vegades que es repeteixin".En el mateix escrit, el moviment recomana tenir a punt roba d'abric, bateries externes pel mòbil, queviures, sac de dormir, tenda de campanya i una actitud "tenaçment noviolenta" a partir d'aquest mateix cap de setmana.A banda, el Tsunami anuncia que la jornada de protesta d'aquest dissabte, prèvia al 10-N, serà també un "test" de cara a les accions de la setmana entrant. Aquest 9-N serà la primera vegada que s'utilitzi l'app. En aquest cas, per "petites comunicacions que seran essencials per provar-la tècnicament".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor