Els antidisturbis desplaçats a Catalunya amenacen d'impugnar les eleccions

Els gairebé 3.000 agents dels cossos de seguretat de l'Estat desplaçats a Catalunya amenacen d'impugnar les eleccions espanyoles d'aquest diumenge si finalment no poden votar. Els sindicats policials van demanar mesures excepcionals a la Junta Electoral Central perquè els agents poguessin exercir el seu dret a vot per correu.L'òrgan electoral, però, ja ha dit que malgrat que podria posar en marxa algun mecanisme per fer-ho possible, això requeriria una modificació del procediment del vot per correu que estableix la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG), i la JEC "no té habilitació legal per dur-la a terme".Segons la JEC, prorrogar el termini del vot per correu tampoc serviria perquè "donada la proximitat del dia de la votació" els vots no arribarien a temps per poder ser escrutats. En conseqüència resol que "no és possible accedir" a la petició.Com a resposta, els sindicats ja han anunciat un recurs al Tribunal Suprem i han obert la porta a torpedinar la celebració del 10-N si finalment no poden votar. En cas que la resolució de l'alt tribunal espanyol no arribi a temps, els policies ja han anunciat que sol·licitaran faltar a la feina durant quatre hores per anar a votar.En cas que això tampoc resulti efectiu, adverteixen que estan disposats a anar fins al final, incloent-hi la possibilitat d'impugnar les eleccions o bé les taules electorals on haurien d'haver votat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor