VÍDEO El brillant gag del «Polònia» amb un «Joc de Cartes» entre partits independentistes

"Fa mesos que els partits independentistes ens diuen que estan cuinant la República. Però la deuen estar cuinant amb nitrogen líquid, perquè fins ara, l'únic que hem vist és fum i propostes congelades". Així comença un dels gags del Polònia d'aquest dijous. Es tracta d'un Joc de Cartes especial, on els concursants són Gabriel Rufián, Laura Borràs i Mireia Vehí.Els tres candidats independentistes a les eleccions del 10-N, acompanyats per Marc Ribas, visiten els locals de les formacions respectives i es llancen tota mena de retrets entre ells. Des dels canvis de menú a ERC per mantenir contents els sobiranistes i també a Sánchez, fins a la tifa que oferiran des de la CUP al futur president espanyol, passant pel caos a les cartes del menú de JxCat: CiU, PDECat... En definitiva, un gag imperdible.

