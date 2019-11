VÍDEO Així respon el «Polònia» a la denúncia que obre la porta a una investigació als Manel

El Polònia ja ha fet la seva particular resposta a la investigació que ha obert la Fiscalia per un gag del programa en què, versionant una cançó de Manel, es feia broma sobre l'actuació policial durant els aldarulls. El sindicat CSIF va denunciar l'esquetx, que portava per títol Poli Band, per comparar els agents amb una "banda d'analfabets, assetjadors morals, agressius i violents que causen lesions a la ciutadania indiscriminadament".La resposta de l'espai de sàtira de TV3 ha estat, com no podia ser d'una altra manera, de caire humorístic. En Guillem, un dels membres de Manel, comparteix sala d'espera d'urgència d'un hospital amb diversos membres de la Fiscalia que "han tingut un mal dia". Els fiscals li demanen que interpreti alguna cosa, i el músic hi accedeix: "Benvolgut! Permet-me explicar, que malgrat m'han denunciat, per haver sortit a un gag, deixa'm dir que no soc jo, i que eren uns actors, no conec als del Polònia i no soc pas un sediciós".

