Rivera es desespera, la CUP plebiscitària, Bofill desitja i Vox lidera

Catalunya, Catalunya i Catalunya.va a la desesperada -aquest mateix dijous hi ha enquestes discretes que li donaven 13 escons en lloc dels 57 actuals- i fia a les crítiques a l'independentisme les seves poques opcions de remuntada. El sumari dels CDR, que segons ell demostra que Torra dirigia una cèl·lula terrorista, i la denúncia a què Pedro Sánchez no ha garantit un mecanisme de vot pels guàrdies civils i els policies nacionals destinats a Catalunya el diumenge. Ciutadans, "el partit de les coses que importen a la gent".El llenguatge planer per fer-se entendre és un valor en política. Però la CUP té certa tendència a fugir de les convencions. En la nota de premsa enviada aquesta tarda sobre el seu acte central a Barcelona, els anticapitalistes la titulaven dient que el sobiranisme ha de convertir el 10-N "en". Com? D'entrada, no pactant amb el PP ni el PSOE. És a dir, o fer president a Pablo Iglesias o res. Si Pedro Sánchez s'obrís a un referèndum d'independència per ser investit els crearia un dilema. No cal que pateixi ningú, però, perquè no passarà."Si es resisteixen al diàleg, recordo una cosa:". Ho ha dit a Tarragona el candidat de JxCat al Senat, Hèctor López-Bofill. Només caldria incorporar que Espanya té aliances internacionals molt més potents que Sèrbia i és un estat de la UE, que no hi ha un context de conflicte armat els anys anteriors com passava als Balcans, que el suport a l'independentisme és menor (allà van aprovar la declaració 109 dels 120 diputats), i que Catalunya no té, a diferència de Kosovo, padrins interessats en la seva independència com ara els Estats Units. Petits detalls de realpolitik.A les enquestes van disparats (ja n'hi ha que enfilen els ultres als 60 escons) i el PP i Ciutadans van totalment a roda. L'Assemblea de Madrid ha aprovat avui, gràcies als vots de les altres dues dretes, una moció del partit d'extrema dreta per il·legalitzar els partits separatistes que "atemptin" contra la unitat d'Espanya i incloure els CDR a la llista d'organitzacions terroristes. El Parlament de Catalunya no pot, segons el TC, debatre sobre el rei Felip VI o l'autodeterminació de Catalunya, però el de Madrid sí que pot fer-ho sobre els CDR, la UE o els partits catalans que cal exterminar. Anem bé per anar a Sants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor