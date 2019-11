ERC busca seduir el vot socialista presentant-se com l'únic partit que cus «grans consensos»

Roger Torrent: "Som els que cosim, els que ens dediquem a generar els grans consensos, els que abracem a tothom"

Ser votats al Baix Llobregat i Osona. És la màxima amb la qual treballa una ERC que lidera totes les enquestes i que veu en aquest 10-N un esglaó més per consolidar la seva hegemonia amb la mirada posada en les pròximes eleccions catalanes. A 24 hores de tancar la campanya, els republicans cremen els darrers cartutxos per intentar seduir el vot dels socialistes decebuts amb Pedro Sánchez i el PSC, els seus principals competidors pel podi el pròxim diumenge a Catalunya. Des de l'Hospitalet de Llobregat, ERC s'ha erigit en el pal de paller de la Catalunya "dels grans consensos".[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=nRfIW21kf5g [/youtube]Els resultats a l'àrea metropolitana seran analitzats amb lupa. Precisament, ERC va experimentar un creixement insòlit al cinturó roig les passades eleccions municipals. A l'Hospitalet en concret van quedar en segona posició amb cinc regidors, tot i que a anys llum del PSC de Núria Marín, que governa amb majoria absoluta i 14 regidors. En tot cas, que aquesta tendència a l'alça als tradicionals bastions socialistes es consolidi, és un dels objectius del partit, que com afirma Gabriel Rufián en una entrevista a NacióDigital , considera que és ERC qui representa ara els valors dels socialisme catalanista.L'arquitectura del míting d'aquest dijous ha estat dissenyat com a banc de proves del discurs que els republicans preparen de cara als pròxims mesos. El candidat republicà no reivindica ERC només com el vot útil per fer guanyar l'independentisme, sinó també com l'opció que en aquests moments pot ser considerada com a interlocutora pel govern espanyol, a qui vol "atornillar" a la cadira del diàleg. Una cadira que, de fet, representen buida als mítings a dalt de l'escenari. Els republicans detecten que, en aquests moments, per créixer cal atraure un percentatge de votants no estrictament independentistes."Som els que cosim, els que ens dediquem a generar els grans consensos, els que abracem a tothom. Per això ens tanquen a la presó a Junqueras. Ens tanquen a la presó perquè saben que guanyarem", ha exclamat el president del Parlament, Roger Torrent, en un auditori que ha omplert aforament amb unes 300 persones. Els republicans assenyalen que els socialistes, lluny de participar en la canalització del conflicte polític, estan actuant "pitjor" que el PP, i posen èmfasi en les mesures que Pedro Sánchez ha desgranat en les últimes hores: des de la penalització dels referèndums al fet de treure pit de controlar la Fiscalia. L'objectiu és inocular en el fins ara votant del PSC que els socialistes ja no són el que eren.Amb aquest objectiu entre cella i cella, exploten els diferents perfils que s'han incorporat darrerament a les files republicanes. Més enllà de Rufián, un d'ells és el número tres de la candidatura del 10-N, l'exlíder d'EUiA Joan Josep Nuet. "Només hi ha una Catalunya, un poble. Tots ens estem sumant a un gran projecte que està fent tremolar les bases del règim del 78", ha assegurat el dirigent, que ha acabat erigint l'àrea metropolitana "el centre de Catalunya". Sens dubte, està en el centre del projecte que pretén projectar ERC.De fet, la dirigent de l'Hospitalet Anna Simó, que està juntament amb Nuet a l'espera del judici per desobediència contra els exmembres de la mesa del Parlament, ha argumentat en un vídeo que, tot i que potser no era la fita inicial de l'independentisme, en aquests moments estan "posant a prova la qualitat i la fortalesa democràtica de l'estat espanyol". Posant més èmfasi en institucions com la monarquia o en el "règim del 78", ERC busca potenciar el que Rufián anomena "diferents ànimes" en el partit.

