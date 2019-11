Mas acusa Sánchez de desestabilitzar la UE i li reclama negociar: «Sit and talk»

Albert Batet, aquest dijous en el míting a Tarragona Foto: Junts per Catalunya

López Bofill, candidat al Senat de JxCat per Tarragona, assegura que la justícia internacional ha avalat la via unilateral en el cas de Kosovo perquè Sèrbia es va negar a negociar

Junts per Catalunya (JxCat) ha tornat a omplir aquest dijous el Teatre Metropol de Tarragona, escenari que acull els grans mítings de la formació a la ciutat, Artur Mas, expresident de la Generalitat, ha fet un discurs abrandat en el qual ha situat JxCat com una formació que cal premiar per la seva aposta per la unitat, i ha indicat que Pedro Sánchez està "desestabilitzant" els principis fundacionals de la Unió Europea, i no l'independentisme. També ha fet costat al president Quim Torra, perquè "li estan fabricant històries falses". "I sé del que parlo", ha remarcat l'expresident."JxCat i la gent que l'integra és qui ha fet un esforç fins a les últimes conseqüències perquè la unitat que tantes vegades ens reclamen al carrer fos efectiva", ha defensat Mas. "Hi ha un espai que aquest esforç l'ha fet. No oblideu que el president Puigdemont, podent guanyar les eleccions, li va oferir a un altre candidat que el cap de cartell fos ell", ha determinat en referència a l'oferiment a Oriol Junqueras per una llista conjunta.En aquest sentit, l'expresident ha avalat l'acció "conjunta" a través d'un grup parlamentari únic de l'independentisme. "Qui ens demana unitat, que faci una aposta per la unitat". En clau estatal, ha apuntat que Sánchez "es pensa que resoldrà el problema repetint eleccions". "Però ho faran quan resolguin el conflicte democràtic que tenen amb Catalunya. La solució és allò que en diuen sit and taltk. Punyeta, no és tan difícil d'entendre!", ha exclamat el dirigent nacionalista."Perquè aquesta gent s'assegui i parli cal una cosa molt important. Que no abaixem el cap ni la guàrdia, i que reforcem les posicions dels independentistes i aquells dels qui han apostat per la unitat, que és JxCat", ha asseverat l'expresident de la Generalitat. Sobre les acusacions de Sánchez segons les quals el sobiranisme "desestabilitza" el projecte europeu, Mas ha indicat que qui "desestabilitza" en clau comunitària no és l'independentisme, sinó "que un president del govern en funcions digui a tot arreu que la Fiscalia depèn d'ell i que li pugui donar ordres"."O bé que un temps enrere un portaveu del PP al Senat digués que controlaria des de la justícia la política espanyola. Això sí que desestabilitza, i també carregar-se internet i les telecomunicacions. I tenir gent durant dos anys en presó preventiva. No t'equivoquis, Pedro Sánchez. No som nosaltres, els demòcrates i els pacifistes, els que ens estem carregant els principis fonamentals de la Unió Europea. Són ells els qui ho fan", ha destacat Mas, que ha tornat a ser un dels oradors més aplaudits pel públic.Albert Batet, president del grup parlamentari de JxCat, ha arrencat la intervenció assenyalant que ha passat bona part del dia a Amer, on ha estat al costat de la família de Puigdemont després de la mort del seu pare. "Em sento molt orgullós de formar part d'aquest projecte. Uneix molts valors com a projecte de país, i els representen molt bé els nostres tres presidents: Mas, Puigdemont i Torra", ha assegurat. A Mas, per exemple, l'ha definit com a guardià de les essències dels valors "convergents".Uns valors "convergents", ha dit, que "recull" també JxCat. En el cas de Torra, n'ha destacat la "unitat" per aconseguir que, en els moments "decisius", la ciutadania se'n surt com va passar amb l'1-O. Pel que fa a Puigdemont, representa "no rendir-se" i "persistir". "Diumenge hi ha dos tipus de vots: útils i inútils. Els inútils són els que són a canvi de res", ha determinat Batet, que ha carregat tant contra ERC com contra la CUP per situar com a prioritari "bloquejar" les institucions de l'Estat.Hèctor López Bofill, candidat de JxCat al Senat per Tarragona, ha denunciat els "abusos perpetrats" pel govern espanyol en els últims dies. "No estem disposats a admetre el gir autoritari de l'Estat, ni aquestes agressions a drets fonamentals", ha apuntat López Bofill, que ha comparat el diari El País amb el diari El Alcázar. "Catalunya serà un bastió contra l'autoritarisme, guanyi Sánchez o guanyi Vox. Resistirem perquè votarem massivament l'única opció que hi ha de sortir d'aquest fangar: la independència", ha dit.Segons el candidat al Senat, cal que es basteixi un "grup republicà" al Congrés, moment en el qual han aparegut crits entre el públic crits en contra del rei Felip VI. "Això acabarà amb una negociació", ha ressaltat López Bofill, que també ha criticat la "manca de noció del diàleg" a Espanya "perquè només tenen cultura de la repressió". "Davant d'això, oferirem negociació. Però si es resisteixen al diàleg, recordo una cosa: en la sentència europea sobre la secessió de Kosovo, es va admetre la unilateralitat perquè Sèrbia no va negociar res", ha assenyalat el candidat al Senat de la formació de Puigdemont.Ferran Bel, cap de cartell al Congrés, ha denunciat la "competició" entre els partits constitucionalistes per veure "qui arriba abans de Vox". "Si teniu dubtes, aneu a comprar l'Abc, El Mundo, La Razón i El País", ha ressaltat Bel, que ha apuntat que l'Estat "no està preocupat per la CUP ni per ERC". "Estan preocupats perquè no tinguem veu a Madrid. I aquesta veu la posarem tots nosaltres", ha ressaltat, al mateix temps que ha confiat en disposar de grup parlamentari a Madrid. Ara són al mixt.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor