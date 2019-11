La CUP s'erigeix com un «mur de contenció» contra les renúncies d'ERC i JxCat

El número dos de la CUP per Barcelona, Albert Botran. Foto: Paula Roque

Enmig de la ronda Sant Antoni, la CUP ha celebrat el seu míting central de campanya a Barcelona, on la formació ha contraposat el diàleg amb l'Estat que defensen JxCat i ERC amb la postura "ingovernable" de la formació anticapitalista. El vot a la formació serà un "mur de contenció" per frenar els intents de negociar cap renúncia al dret d'autodeterminació, segons han assegurat els principals membres de la candidatura.La cap de llista per Barcelona, Mireia Vehí, ha arrancat la seva intervenció al míting recordant la seva errada al debat de TV3 atribuint a Gabriel Rufián haver anat a la boda de la filla directiu de l'Ibex. "Dec ser l'única al país que no sap que era Pere Aragonès", ha bromejat, per atacar tot seguit el vicepresident de la Generalitat. "Comparteix banquets amb aquells que tallen la llum i l'aigua", ha etzibat.La candidata ha acusat els partits que volen facilitar la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, que "investir el PSOE és assegurar que la monarquia continuï estant on és i l'Ibex continuï manant". Per això, ha promés no facilitar el govern d'un candidat d'un partit que, ha dit, té "les mans tacades de calç".En referència al grup parlamentari unitari independentista al Congrés que aquest dijous han proposat Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí ; Vehí l'ha negat mentre els Mossos reprimeixin protestes per la sentència, i ha reclamat "unitat" als partits independentistes per donar resposta "a les agressions de la Policia i també dels Mossos d'Esquadra". A més, ha lamentat que "el govern, de la mà d'Esquerra, posa una Llei Aragonès per vendre el país a trossos" amb privatitzacions.L'únic acord amb formacions sobiranistes que admeten els cupaires és un "plebiscit contra el règim" que implicaria no establir "cap mena de pacte amb els partits del règim", si bé ha negat la unitat estratègica amb JxCat i ERC si els "envien els Mossos" i "l'únic que fan és retallar drets". Vehí també ha reclamat unitat per parar desnonaments o defensar la gent que es mobilitza "al matí, a la tarda i a la nit".Els atacs més directes als altres partits independentistes i, en especial, a Rufián, han provingut del diputat Carles Riera, que ha criticat que el candidat d'ERC a les eleccions estatals parlés de "feixistes amb estelada" en referència a la violència als aldarulls posteriors a la sentència."Cada vot a la CUP serà interpretat com que no ens rendim", ha afirmat Albert Botran, número dos per Barcelona, que ha afegit que per assolir la independència de Catalunya "la força són les vagues, les mobilitzacions estudiantils, també les que acaben en enfrontaments amb la policia; l'Assemblea d'Electes que acaba tallant la Diagonal".Botran ha exigit que totes les formacions d'esquerres donin suport a la "revolta democràtica" que representen les protestes contra la sentència i ha carregat contra els socialistes. "El PSOE és Carmen Calvo, que portarà la mesa del Parlament al Constitucional quan es debati l'autodeterminació; i pel PSOE fer un referèndum és presó", ha asseverat. El dirigent de la CUP ha pronosticat un escenari de "repressió" després de les eleccions del 10 de novembre i ha advertit que continuarà "endavant fins a guanyar la independència".

Carles Riera, portaveu de la CUP al Parlament. Foto: Paula Roque

Els candidats de la CUP exhibeixen cartells d'independentistes empresonats Foto: Paula Roque

El diputat de la CUP al Parlament, Carles Riera, ha atribuït a ERC la voluntat de voler "vendre'ns al PSOE a canvi d'engrunes" i reclamant que la desobediència civil "es vegi reforçada per la desobediència institucional". Mariona Quadrada, cap de llista per Tarragona, ha promés que la CUP "mai pactarà res amb el PSOE", un partit que al seu parer "no es diferencia de res de la dreta, és la dreta".Reforçant aquesta idea, Aleix Auber, número 4 per Barcelona ha reivindicat que el vot als anticapitalistes no servirà per "negociar per sota mà res que tanqui per dalt el que milers de persones van obrir per baix" i ha assenyalat la contradicció de presentar-se el 28-A "amb una llista d'exigències per acabar regalant el govern al PSOE", en una referència soterrada a la candidatura que encapçala Gabriel Rufián.Tancant el míting, Eulàlia Reguant ha defensat una empresa pública de telecomunicacions, ha reclamat la redistribució de la riquesa i ha exigit que "els serveis públics no estiguin en mans de les empreses". Els cupaires han finalitzat l'acte exhibint cartells amb els noms de tots els empresonats a les protestes per la sentència i els CDR detinguts acusats per terrorisme.

