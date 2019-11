Vox, PP i Cs demanen des de l'Assemblea de Madrid il·legalitzar partits independentistes

L'Assemblea de Madrid -amb els vots de PP, Cs i Vox- ha aprovat demanar al govern espanyol la "il·legalització immediata d'aquells partits separatistes que atemptin contra la unitat de la nació amb els instruments legals al seu abast o procedint a les reformes legals que habilitin a això". Es tracta d'una proposta no de llei impulsada per la ultradreta i que ha estat rebutjada en bloc pels partits d'esquerres -PSOE, Más Madrid i Podem-IU-. Ara bé, a l'Assemblea de Madrid PP, Cs i Vox tenen majoria absoluta.La proposta aprovada al ple d'aquest dijous també insta la Unió Europea a inscriure els CDR "a la llista d'organitzacions criminals i terroristes", així com a "suspendre qualsevol pagament, o revocar i ordenar el reintegrament, de tota mena de subvencions o ajudes públiques" que puguin estar percebent els comitès de Defensa de la República "o qualsevol altra associació que hi tingui relació directa o indirecta".

