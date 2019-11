ERC demana que Junqueras sigui elegible el 10-N perquè el Suprem va ajornar la seva inhabilitació

ERC reivindica que Oriol Junqueras pot ser elegible com a diputat el pròxim diumenge. Els republicans han presentat un recurs a la Junta Electoral Central demanant que el seu líder pugui ser escollit com a diputat a les eleccions del 10-N perquè una resolució del Tribunal Suprem del passat 30 d'octubre estableix que la inhabilitació no sigui aplicable fins que el Tribunal d'Estrasburg resolgui sobre la immunitat de Junqueras.La seqüència judicial és complexa. El 14 d'octubre, el mateix dia que els dirigents independentistes empresonats van ser condemnats, era també el dia límit de les candidatures per presentar les llistes per a les eleccions del 10-N. Fonts jurídiques d'ERC expliquen que la Junta Electoral els va donar aleshores una hora per substituir els condemnats que portaven a les llistes.Tot i això, tot queda en entredit quan el passat 30 d'octubre el partit va rebre una resolució del Tribunal Suprem. "En quant a la pena d'inhabilitació, aquesta pot resultar condicionada per l'efecte reflectit, en el seu cas, de la resolució del recurs de súplica pendent en la peça de situació contra la resolució de 14 de maig de 2019", fixa el text del Suprem. I afegeix: "Com que aquesta pena s'integra per una part privativa de drets no susceptible de suspensió i per una delimitació temporal del seu exercici, la Sala acorda ajornar la seva execució fins a la resolució del recurs".El partit espera que la Junta Electoral resolgui abans de diumenge i determini que Junqueras sí que podia ser el cap de llista i que, per tant, l'òrgan es va precipitar quan va demanar la seva substitució sense haver tingut en compte que el propi Suprem establia que s'ajornés la inhabilitació a l'espera de conèixer la decisió d'Estrasburg.El partit, però, entén que no es pot suspendre "només una part" de la condemna a l'espera que Estrasburg resolgui si té immunitat perquè va ser escollit eurodiputat a les eleccions europees del passat 26 de maig. Per aquest motiu, el partit també ha presentat un recurs al Tribunal Suprem sol·licitant la seva llibertat. Els arguments de la defensa de Junqueras és que, si la presó provisional es va acabar el passat 2 de novembre i no es va allargar i si el Suprem manté que s'ajorni l'aplicació de la condemna, Junqueras hauria d'estar "en llibertat".

ERC - Junqueras by naciodigital on Scribd

