Torna el Most, el festival que marida vi i cinema

Torna el Most , el certamen que marida vi i cinema. Aquest dijous s'estrena una nova edició, la nova, del Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava que tindrà lloc del 7 al 17 de novembre al Penedès i que, posteriorment, viatjarà al Priorat.La pel·lícula Especiales d’Olivier Nakache i Éric Toledano inaugura el festival aquest dijous 7 de novembre. El film, protagonitzat per Vincent Cassel i Reda Kateb, va rebre el Premi del Públic a la passada edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià.Enguany el Most es tancarà amb La hija de un ladrón, òpera prima de Belén Funes, protagonitzada per Eduard Fernández i Greta Fernández, que també va triomfar a Sant Sebastià, concretament amb el Premi Concha de Plata. Es tracta de la primera pel·lícula en la qual hi actuen junts interpretant els seus rols de la vida real, pare i filla.El festival compta amb una acurada selecció internacional de cinc pel·lícules de prestrena a Catalunya a la secció Gran Reserva, 37 peces audiovisuals internacionals de temàtica vitivinícola a la Secció Collita i creix amb un total de 36 curtmetratges que competeixen a la secció Brot.

Dins la secció Gran Reserva es podran veure altres pel·lícules de preestrena com La Verité del japonès Hirokazu Koreeda protagonitzada per Juliette Binoche, Catherine Deneuve i Ethan Hawke; i Papicha de Mounia Meddour. Les projeccions es faran en espais de Vilafranca i de la resta de l'Alt Penedès, entre els quals destaquen diversos cellers. De fet, després de la majoria de projeccions es podrà desgustar una copa de vi o de cava.

