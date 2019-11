La Junta Electoral no sancionarà Vox per enviar propaganda a cases que van demanar no rebre'n

La Junta Electoral Central (JEC) no veu infracció en la difusió de propaganda electoral de Vox a domicilis de persones que van sol·licitar no rebre'n. L'àrbitre electoral diu que la distribució generalitzada de propaganda electoral a les bústies sense identificació del destinatari al sobre, sistema que anomena de bustiada, està permesa encara que aquells que la reben s'haguessin oposat a ser inclosos en les còpies del cens electoral que es faciliten a les candidatures per realitzar enviaments postals.En el cas dels enviaments generalitzats de Vox, "no utilitzen dades persones dels electors per la qual cosa no queda afectat el dret d'oposició que aquests puguin formular". Així doncs, la JEC desestima la denúncia del PSOE.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor