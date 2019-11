Detingut un home a Elx per tancar les seves filles en una oficina durant tres dies

Agents de la policia espanyola han detingut a Elx (Baix Vinalopó) al pare de dues menors a les quals presumptament va deixar tancades i incomunicades durant tres dies en una oficina de la localitat, segons ha informat la Comissaria provincial d'Alacant.Els fets van tindre lloc durant la vesprada del passat diumenge quan la mare de les dues nenes va alertar que les seves filles es trobaven tancades i incomunicades en una oficina.Al lloc es va enviar una patrulla que es va entrevistar amb la mare, qui va manifestar que una amiga havia observat les seves filles demanant auxili a través d'una finestra de l'immoble. Els agents van observar en aquell moment les dues menors cridant i demanant auxili per a sortir d'allà. Després d'intentar sense èxit localitzar el pare en repetides ocasions, els agents van accedir a l'edifici d'oficines i a la planta on estaven les menors.Els policies van comprovar que el lloc no reunia les condicions d'habitabilitat, amb les llums foses i sense lavabo, llits, habitacions, cuina. Les xiquetes van manifestar haver estat tancades des del dijous a la nit i que el seu pare acudia únicament al migdia per a portar-los un entrepà i a les nits per dormir. A més, tenien els telèfons mòbils sense bateria, un fet que van assegurar del que el pare era conscient. Després de ser alliberades, les dues nenes van ser entregades a la mare, i es va iniciar la cerca del pare que va concloure el mateix dia amb la seva detenció, acusat de cometre presumptament, un delicte d'abandó de menors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor