10 recomanacions per aprofitar la Setmana de la Ciència

Del 8 al 17 de novembre se celebrarà a Catalunya la 24a Setmana de la Ciència. Durant aquests dies, es faran un munt d'activitats de divulgació científica arreu del territori entre les quals hi haurà jornades de portes obertes, exposicions, xerrades, jocs, tallers científics... Per a públics especialitzats però també per al públic general.Els temes centrals de l'edició d'enguany són, d’una banda, la taula periòdica, amb motiu de l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics, i, de l’altra, diferents persones que han estat referents als respectius camps de coneixement com ara l'ecòleg Ramon Margalef, enguany que es commemora el centenari del seu naixement; l'enginyer i inventor Narcís Monturiol, amb motiu del bicentenari del seu naixement; Margaret Hamilton, que va liderar el desenvolupament del programari de navegació on-board per al Programa Espacial Apolo, amb motiu del 50è aniversari de l’arribada de l’home a la Lluna; i el polifacètic Leonardo da Vinci, en commemoració dels 500 anys de la seva mort.us hem preparat un recull amb algunes de les activitats que podeu fer si voleu aprofitar aquesta setmana d'alt voltatge científic:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor