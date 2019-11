VÍDEOS Les declaracions dels CDR detinguts a l'Audiència Nacional

El sumari judicial de l'operació Judes, que acusa nou CDR de terrorisme, no recull cap prova que demostri que els investigats disposaven d'explosius preparats per causar estralls. NacióDigital ha tingut accés als nou volums que agrupen les investigacions de la Guàrdia Civil, els registres als domicilis dels acusats i les declaracions a l'Audiència Nacional, i la investigació fins ara només acredita la compra i experiments de tres dels acusats amb substàncies amb capacitat incendiària sense incloure cap prova definitiva de la materialització d'explosius.Aquí podeu veure les declaracions dels membres dels CDR detinguts per la Guàrdia Civil el 23 de setembre:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor