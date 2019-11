L'enterrament del pare de Puigdemont serà aquest divendres al migdia a Amer

L'enterrament de Xavier Puigdemont, pare de l'expresident de la Generalitat, serà aquest divendres a Amer a les dotze del migdia. Hi assistiran familiars i amics, i la premsa no tindrà accés al recinte.Xavier Puigdemont va morir dimecres a la tarda, tal com va fer públic el seu fill a través de Twitter . El líder independentista a l'exili, degur a la pèrdua del pare, ha suspès la seva participació en els mítings d'ahir i d'avui en la campanya de Junts per Catalunya (JxCat).El Palau de la Generalitat ha estat l'escenari de diverses ofrenes florals de la ciutadania en homenatge al pare de Puigdemont. El president Quim Torra, que en els últims mesos havia visitat la família de l'expresident a Amer, assistirà a l'enterrament.

