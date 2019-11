Ciutadans, PP i Valls demanen un ple extraordinari per desallotjar plaça Universitat

La formació taronja ha anunciat que demanarà la celebració d'un ple extraordinari a l'Ajuntament de Barcelona per al desallotjament urgent de la plaça Universitat. Segons ha explicat la líder del partit a la capital catalana, Luz Guilarte, la iniciativa compta amb el suport del PP i del partit de Valls. El que reclama ara és que el PSC també li doni suport amb almenys tres regidors perquè avalin la proposta i es pugui convocar formalment la sessió.​Aquesta demanada arriba després de la denúncia que va presentar Ciutadans a la Junta Electoral contra l'acampada a de la plaça Universitat i que va ser rebutjada. Tot i que Ciutadans no qüestiona la decisió, ha reclamat un control especial perquè no s'hi realitzin "actes de propaganda electoral o es pertorbi l'accés al col·legi electoral" situat a la plaça.Al seu parer, la Guàrdia Urbana ha d'actuar al costat de la resta de forces de seguretat de Catalunya i de l'Estat.És per això que Guilarte a part de demanar el ple extraordinari, també ha exigit a l'alcaldessa, Ada Colau, i al tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que posin els mitjans necessaris "perquè no s'alteri la jornada de reflexió i es garanteixi el dret a vot dels barcelonins" el 10-N.Per altra banda també ha reclamat mesures per revertir el "perjudici causat a l'entorn i l'afectació que està patint la ciutadania", amb un pla específic d'ajuda i impuls de l'activitat econòmica de la zona. També ha demanat sancions per als organitzadors de l'acampada.Qui també ha demanat que es posi fi a l'acampada és el regidor del PP Josep Bou, que ha exigit a Ada Colau i a Jaume Collboni que a partir de l'11 de novembre activin mesures per desallotjar-la. "L'Ajuntament ha de complir amb les ordenances municipals i establir la normalitat perquè la plaça deixi de ser un càmping il·legal", ha remarcat Bou, que també ha demanat garantir que la jornada electoral del 10-N es desenvolupi amb total normalitat. "No podem permetre un possible sabotatge electoral", ha advertit el popular.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor