​Una associació musulmana de Reus denuncia candidats de Vox

L’associació musulmana Watani de Reus ha presentat una denúncia aquest dimecres al jutjat de guàrdia contra els dirigents de Vox Santiago Abascal i Iván Espinosa de los Monteros per haver dit en diversos mitjans de comunicació que la majoria de violadors són estrangers. La denúncia, a la qual ha tingut accés l’ACN, detalla que Espinosa de los Monteros va dir públicament al programa "Espejo Público" d’Antena 3 que “un estranger és tres vegades més propens a violar que un espanyol”. A més, també recull una manifestació feta pel líder de Vox, Santiago Abascal, al debat televisiu emès per diverses cadenes estatals, on va dir que “des de la ‘Manada de San Fermín’ hi ha hagut més de 100 manades i el 70% dels que estan imputats són estrangers”.L’advocat de l’entitat, Hilal Tarkou, sosté que aquestes manifestacions “radicalment falses” podrien incórrer en un suposat delicte d’incitació a l’odi i a la violència. “Constitueixen una manifesta alarma social, atempten greument contra la dignitat de les persones estrangeres, atempten contra la convivència, contra la pau social, inciten a l’odi, motiva i crida a la conflictivitat i, consegüentment, al racisme i a la xenofòbia especialment contra els estrangers”, puntualitza el lletrat a la denúncia.Davant d’aquests fets, l’advocat establert a Reus considera que aquestes manifestacions no estan emparades per la llibertat d’expressió i que són “altament perilloses i alarmistes”. El lletrat demana al jutjat que investigui els dos dirigents de Vox pel delicte d’incitació a l’odi, que preveu penes d’entre un i quatre anys de presó, i multa de sis a dotze mesos.El març passat, Tarkou també va denunciar el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, per dir que “l’enemic comú és la invasió islamista”. Postriorment, un jutjat de Reus va obrir diligències per un suposat delicte de discriminació. Anteriorment, Watani també va portar a judici a l’antiga cúpula de PxC per racisme, arran d’una campanya de les municipals del 2011.

