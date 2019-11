La justícia belga deixa en llibertat Comín i Puig després de comparèixer per l'euroordre

En llibertat els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig després de comparèixer voluntàriament aquest matí davant la justícia belga per l'euroordre de Pablo Llarena. El jutge belga ha decidit deixar-los en llibertat sense fiança i amb la possibilitat de marxar del país si abans li ho comuniquen i amb l'obligació de comparèixer quan els hi sigui requerit. Són les mateixes condicions que va dictar el jutge en el cas de Carles Puigdemont.Comín i Puig resten ara a l'espera que el tribunal de primera instància belga que porta el cas els citi a declarar, previsiblement abans de quinze dies, per entrar a fons en la qüestió. Els dos exconsellers ja han avisat que que demanaran l'ajornament de la vista, com també va fer la defensa de Puigdemont.En declaracions davant dels mitjans, Comín i Puig han assegurat que la seva defensa aprofitarà les declaracions dels últims dies de Pedro Sánchez sobre la Fiscalia, perquè reforcen la idea que a l'estat espanyol no tindrien garanties d'un judici just. Han dit també que el jutge ha tingut en compte que s'han presentat voluntàriament i l'arrelament que tenen al territori a l'hora de decidir deixar-los en llibertat a l'espera de ser citats novament.A diferència del cas de Clara Ponsatí, la justícia sí que ha admès a tràmit l'euroordre, un fet que no preocupa als exconsellers. "Hauríem sortit frustrats si no l'haguessin admès a tràmit, tenim ganes de poder entrar al fons de la qüestió", ha dit Puig.Llarena va activar una nova euroordre contra Comín i Puig pels delictes de sedició i malversació, en el cas del primer, i de malversació i desobediència, en el cas del segon. El magistrat del Suprem també va emetre una ordre d'extradició contra l'exconsellera Clara Ponsatí, exiliada al Regne Unit. Ahir, les autoritats policials britàniques van rebutjar tramitar-la i van demanar al govern espanyol informació addicional sobre la sedició.

