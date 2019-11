Dos anys de presó per colpejar a un home mentre li cridava «et mataré, maricó de merda»

L'Audiència de Barcelona ha condemnat un home a dos anys de presó per un delicte de lesions a la dignitat en concurs amb un altre contra la integritat moral, un delicte lleu de lesions i per tinença d'armes prohibides per haver colpejat al cap un altre home mentre li cridava frases com "et mataré, maricó de merda".El condemnat no haurà d'ingressar a presó sempre que no delinqueixi durant els tres pròxims anys, i haurà de pagar una indemnització de 3.120 euros a la víctima. L'acusat va confessar els fets en el judici i l'Audiència de Barcelona ha emès una sentència de conformitat.Els fets van tenir lloc al carrer Diputació de Barcelona la matinada de l'1 d'octubre del 2016 i, segons els fets provats, l'acusat va actuar seguint el seu "menyspreu a l'orientació sexual" de la víctima. El condemnat va anar al portal on hi havia l'home amb diversos amics i va colpejar-lo en "reiterades ocasions" al cap a una porra de 51 centímetres de llarg i 3,5 de diàmetre.Mentre el colpejava, li cridava expressions com "et mataré, maricó, has de morir, maricó", "moriràs, maricó de merda, et mataré, si t'enganxo et mató". La víctima va aconseguir fugir del lloc mentre l'acusat el perseguida i li continuava cridant. En el moment de la detenció, els Mossos li van intervenir la porra i també un ganivet de 20 centímetres.La víctima va patir un hematoma al crani, entre d'altres lesions que van necessitar assistència mèdica. A més, també ha patit episodis d'ansietat durant els mesos posteriors a l'agressió.

