Torra nega qualsevol relació amb els CDR detinguts i acusats de terrorisme

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dijous que no té "cap relació" amb els membres dels comitès de defensa de la República (CDR) detinguts el 23 de setembre i que estan empresonats preventivament acusats de terrorisme per ordre de l'Audiència Nacional. Davant les informacions aparegudes per l'aixecament del secret de sumari, Torra assegura que les "desmenteix" i que no els dona "cap credibilitat".En aquest sentit, el president demana que s'aclareixi "sota quines condicions" s'han produït les declaracions dels detinguts i exigeix que es "preservi" el seu dret a defensa. Així s'ha expressat el dirigent independentista en un comunicat enviat per la seva oficina de tan sols dos paràgrafs després de la polèmica pel seu presumpte vincle amb els empresonats airejat pel sumari i per diversos mitjans de comunicació.Un dels primers en pronunciar-se ha estat el president del govern espanyol en funcions i candidat del PSOE a les eleccions del 10-N, Pedro Sánchez, que ha demanat a Torra que aclarís la reva relació amb els CDR com a condició prèvia a parlar amb ell . El cert, però, és que Sánchez ja no li agafava abans el telèfon.En la mateixa línia, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha criticat -abans del comunicat emès- que Torra no hagi alçat la veu en referència a les informacions que el relacionen amb un dels CDR empresonat, que afirma que va rebre un encàrrec per una ocupació de Parlament i que el president "s'hi quedés tancat a dins per al dia D". Els comuns ja han demanat la compareixença al Parlament del dirigent independentista."Els Tedax van intervenir amb gossos a tots els domicilis on es van produir registres i en tots ells la resposta és negativa pel que fa a l'existència d'explosius", ha assegurat aquest dijous Xavier Pellicer, el portaveu d'Alerta Solidària, l'organització que coordina la defensa dels CDR detinguts en l'Operació Judes el 23 de setembre.Pellicer ha tret validesa així a les acusacions de terrorisme, tinença d'explosius i temptativa d'estralls que fa la Fiscalia de l'Audiència Nacional, en una atenció als mitjans en què s'ha esforçat a remarcar que els materials químics trobats a les llars dels detinguts són "materials que es compren legalment i que no tenen per què implicar qualsevol tipus d'element".

Comunicat de Torra sobre el sumari dels CDR by naciodigital on Scribd

