Txevi Buigas, acusat de ser el «braç executor» de l'ocupació al Parlament

Segons el sumari de l'Audiència Nacional, els detinguts de l'operació Judes planejaven tancar-se al Parlament de Catalunya per encàrrec d'un "grup secret" anomenat "CNI català". Aquest grup suposadament s'havia posat en contacte amb l'osonenc Txevi Buigas perquè aportés la infraestructura logística necessària per ocupar el Parlament i defensar-lo posteriorment.Així ho detalla el sumari de la causa oberta a l'Audiència Nacional que ha tingut accés. Tal com es pot veure en el vídeo de la declaració, no es va parlar de la informació que consta en el text de sumari.Juntament amb els altres detinguts, segons aquesta documentació, Buigas forma part de l'Equip de Resposta Tàctica dels Comitès de Defensa de la República, grup que havia de garantir la logística i la seguretat necessàries perquè es poguessin mantenir comunicacions dins i fora de l'edifici "el dia D". A més, a respostes d'un dels altres detinguts - Ferran Jolis- a la Guàrdia Civil, hi havia la intenció que el president de la Generalitat, Quim Torra, "s'hi quedés tancat a dins per al dia D".En la documentació es descriu Buigas com el suposat "braç executor" de "l'acció delictiva": "la persona designada per planificar, desenvolupar i fer els passos necessaris per portar a terme l'acció".Segons el sumari, Buigas va informar que l'ocupació es duria a terme per la porta principal del Parlament, ja que se'ls facilitaria l'accés des de l'interior i va dir que al costat d'un reduït grup de persones, cooperarien amb l'esmentat "CNI'" i s'encarregarien "del lloguer d'immobles i locals que els proporcionin seguretat i l'establiment de bases d''intendència". Jolis havia de confeccionar una xarxa segura i indetectable per permetre les comunicacions entre l'interior i exterior del Parlament", exposa el sumari.Segons les diligències policials, el "dia D" es volien utilitzar compostos explosius per actes de sabotatges contra instal·lacions d'importància estratègica com torres elèctriques, així com d'instal·lacions policials.Una de les evidències que es relata en els atestats policials és una llibreta de color negre -marca ENRI- que recull les anotacions per muntar la infraestructura logística necessària amb l'objectiu de realitzar l'acció d'ocupar el Parlament i defensar-lo posteriorment. De les anotacions se n'extreu "una planificació molt avançada", com les necessitats "en personal i material" per portar-la a terme.D'altra banda, la implicació de Buigas, tal com exposa el sumari, també queda acreditada en una conversa en què l'investigat ofereix el seu domicili de Sant Pere de Torelló per part de l'organització com a magatzem per guardar el material "per futures accions delictives".La Guàrdia Civil va detenir Buigas el passat 23 de setembre en una operació contra l'independentisme -l'operació Judes-. El van arrestar juntament amb vuit persones més d'arreu de Catalunya. I, finalment, com sis més, està en presó preventiva a Soto del Real i se l'acusa de terrorisme, fabricació i tinença d'explosius, i conspiració per causar danys amb objectius estratègics.

