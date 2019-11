ERC titlla de «filtracions electoralistes» i «manipulació policial» el sumari dels CDR

La candidata número 6 d'ERC per Barcelona, Marta Rosique, ha titllat aquest dijous de "manipulació mediàtica i policial" i de "filtracions electoralistes" el sumari que s'ha fet públic de l'Operació Judes.En un acte de campanya d'ERC davant el Centre d'Internament d'Estrangers de la zona de franca de Barcelona, Rosique ha evitat respondre si ERC demanarà la compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, per aclarir el que apunta el sumari. Ha reivindicat que ERC entén el procés català com a "cívic" i "no violent" i que davant la "guerra bruta de l'Estat", respondran sortint al carrer en defensa dels drets socials, civils i polítics i a les urnes el 10-N. "Respondrem omplint les urnes el 10-N", ha dit.Rosique ha dit que ERC demanarà explicacions al president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, que "amb tota la vergonya del món té la indecència de dir que controla la fiscalia" i que "el seu advocat tanca a la presó" els líders polítics per l'1-O. "És a Sánchez a qui demanarem explicacions que fa massa temps que tenim la cadira buida", ha manifestat.En un acte davant el Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona, la número 4 dels republicans per Barcelona, Maria Dantas, ha dit que la formació lluitarà "incansablement" per tancar els CIE i derogar la llei d'estrangeria. Ha dit que el centre de la zona franca és la demostració perfecte del "racisme institucional" de l'Estat.Dantas ha denunciat que el CIE de la zona franca és una presó "el Guantánamo de l'Estat". Ha lamentat els partits "racistes" i "xenòfobs" que fomenten l'odi i la violència amb un discurs "feixista". "Són els que trenquen l'Estat, els veritables enemics de la democràcia i la pau social", ha criticat.La candidata ha dit que ERC vol treballar per una societat diversa, per garantir drets i oportunitats, sense discriminacions. Per això, els republicans treballaran a més per promoure una mobilitat humana "més humanitzada", que s'obtingui la nacionalitat amb un màxim legal de 5 anys de residència, ampliar el concepte de ciutadania i garantir el dret d'asil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor