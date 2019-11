La defensa dels CDR detinguts nega que els Tedax els trobessin explosius

"Els Tedax van intervenir amb gossos a tots els domicilis on es van produir registres i en tots ells la resposta és negativa pel que fa a l'existència d'explosius", ha assegurat Xavier Pellicer, el portaveu d'Alerta Solidària, l'organització que coordina la defensa dels CDR detinguts en l'Operació Judes el 23 de setembre.Pellicer ha tret validesa així a les acusacions de terrorisme, tinença d'explosius i temptativa d'estralls que fa la Fiscalia de l'Audiència Nacional, en una atenció als mitjans en què s'ha esforçat a remarcar que els materials químics trobats a les llars dels detinguts són "materials que es compren legalment i que no tenen per què implicar qualsevol tipus d'element".El portaveu d'Alerta Solidària ha criticat que s'hagi filtrat el sumari del cas, segons el qual els CDR detinguts planejaven tancar-se al Parlament amb la intenció que el president de la Generalitat, Quim Torra, s'hi quedés a dins; i ha atribuït la filtració a "intencionalitats polítiques" per "condicionar el vot" a les eleccions del 10-N.L'advocat ha emfatitzat que després de revisar vuit dels nou volums del sumari l'organització ha constatat que no conté "cap element ferm que sostingui les acusacions" dels nou detinguts el 23-S. Tal com ja va informar a Nació Digital aquest dimecres, Pellicer ha negat la validesa de les declaracions davant el jutge de Ferran Jolis i de Jordi Ros, el detingut que va reconèixer al jutge haver fabricat i provat explosius, segons informen diversos mitjans "Jordi (Ros) no va poder accedir al seu advocat de confiança fins cinc dies després de la detenció, quan aquestes declaracions ja s'havien produït", ha afirmat. En el cas de Jolis, segons Pellicer, no va poder accedir a l'advocat "fins 25 dies després de la detenció, quan ja havia fet aquestes declaracions.Ros i Jolis, segons el representant d'Alerta Solidària, van rebre "amenaces i coaccions" durant la detenció i la custòdia. "No van poder dormir en dies després i durant les declaracions", ha assegurat Pellicer, qui també ha afirmat que els detinguts van ser "encaputxats" durant el trajecte al cotxe policial.Segons l'advocat, Jolis té "llacunes", sospitava que li havien posat "alguna cosa a la beguda" i creia que la comitiva judicial s'havia aturat als Monegros i "no sabia què hi havia passat". Per Pellicer, aquests elements haurien d'invalidar les declaracions dels detinguts davant el jutge perquè no s'han pogut fer "lliurement i amb l'assessorament jurídic".Sobre la possibilitat que Torra estigués al cas de l'eventual ocupació del Parlament que segons el sumari planejaven els CDR, que han publicat diversos mitjans ; Pellicer ha assegurat que la relació dels detinguts amb el president català és la mateixa que la de qualsevol ciutadà. A més, ha afegit que "qualsevol tipus de protesta comporta accions simbòliques com l'ocupació de rectorats, bancs o parlaments", accions que al seu parer no poden ser considerades delicte.

