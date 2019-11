Gerard Piqué, el president a l'ombra

Neymar, de moguda en moguda

Neymar, per qui Piqué deia que es volia abaixar el sou, té ara un nou conflicte. Ja és habitual en ell i la llista seria llarga. Va començar tard la temporada amb el PSG perquè volia deixar el club francès i tornar al Barça i ara s'està recuperant d'una lesió després de diverses setmanes inactiu. Acostumat com està a fer el que vol, ja ha decidit que jugarà amb el Brasil, el proper dia 15, un partit amistós contra l'Argentina on hi haurà el seu bon amic Leo Messi. No sembla que als directius de l’equip francès els faci massa gràcia aquesta decisió, ja que físicament no estarà en les millors condicions després d’una inactivitat tan llarga. Però el brasiler sempre va a la seva i el problema serà important.



Sempre diu i fa el que vol, i quan vol i li convé. Josep Maria Bartomeu es va quedar de pedra quan es va assabentar de les declaracions que havia fet a la Cadena Ser on explicava la fórmula que els jugadors li havien proposat per poder tornar a fitxar Neymar i mantenir el club en el fair play financer. La solució passava per no cobrar part de la seva fitxa fins la temporada següent.perquè és contrària a dret. Però a Piqué el que l'interessava era seguir promocionant la nova Copa Davis a Madrid, on amb la seva empresa Kosmos pot guanyar o perdre molts milions d'euros. El central està ara força preocupat ja que no ha aconseguit tota la publicitat que esperava. Com que d'intel·ligència no li'n falta va pactar amb la cadena de ràdio del grup Prisa una gran promoció a canvi d'una exclusiva. Sempre tot molt pensat i calculat.Com tantes altres vegades, com és el cas de quan es fa obrir el Camp Nou per jugar un partidet amb els amics. El tercer capità blaugrana presumeix davant els seus íntims que ell és "intocable" gràcies al contracte que va aconseguir de la multinacional japonesa Rakuten. I és que, contràriament el que s'ha publicat fa unes setmanes, mai no li ha caigut cap "bronca" de Bartomeu per les acusacions de que la junta filtrava informació a la "premsa afí". Fins i tot el seu avi, Amador Bernabeu, que és el representant del Barça a la FIFA i la UEFA, moltes vegades se sorprèn d'alguna de les seves reaccions. I Bernabeu és un home que concita un gran respecte, i fins i tot admiració, al club. I és que si Bartomeu és el president oficial, Piqué ho és a l'ombra i per això és un dels que més va pressionar pel retorn de Neymar.no van arribar a cap acord amb els del jugador brasiler sobre la denúncia que havia presentat al jutjat per incompliment de contracte per part de l'entitat. I després de la renovació, el 31 de juliol de 2016, Neymar va cobrar 20,7 milions d'euros en concepte de bonus de fidelitat, però el Barça ja no li va abonar després els 43,6 que encara faltaven, 24 d'ells nets, perquè era un secret a veus que estava negociant amb el Paris Saint Germain, amb qui va fitxar pocs dies després.en el cas que la sentència sigui favorable a l'astre brasiler aquests milions que li deu el club no anirien a incrementar el seu super milionari compte corrent i sí a la hisenda espanyola, que considera que no ha complert amb les seves obligacions tributàries., del Madrid, de l'Atlètic de Madrid o de qualsevol altre club. Cal recordar que els seus emoluments són sempre nets ja que els clubs els paguen els impostos corresponents. O sigui que de "màrtirs" a l’hora de rascar-se la butxaca, com els consideren alguns, res de res.es pagar-los també els impostos, del tot lògics, que han d'abonar per les societats i multinacionals que han muntat al voltant seu, algunes més clares que d’altres, per cobrar ingressos en concepte de publicitat i drets d'imatge. A Messi i a Cristiano Ronaldo, per posar dos exemples significatius, se'ls va "ajudar" en el seu moment de forma generosa, i si aquest últim va marxar a la Juventus va ser perquè Florentino Pérez es van cansar de cedir a les seves desorbitades exigències. Recordem que ell sempre parlava de "falta de carinyo".

