Sánchez demana ara a Torra que aclareixi els vincles amb els CDR

El president del govern espanyol en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamat aquest dijous al president de la Generalitat, Quim Torra, que comparegui al Parlament i aclareixi els vincles amb els CDR detinguts.En una entrevista a La Sexta Sánchez també s'ha retractat de les seves afirmacions sobre el control de la Fiscalia per portar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Ha afirmat que no va ser "precís" en aquestes afirmacions i ha apuntat que en tot cas el seu executiu només "ajudarà" la Justícia a aconseguir-ne l'extradició.En la mateixa línia, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha criticat que Torra no hagi alçat la veu en referència a les informacions que el relacionen amb un dels CDR empresonat, que afirma que va rebre un encàrrec per una ocupació de Parlament i que Quim Torra "s'hi quedés tancat a dins per al dia D"."No pot ser que algú et vinculi amb activitats condemnables, sigui cert o fals, i no aixequi el dit per dir que això no és cert; o a dir que és cert i se'n fa responsable", ha dit Iceta. "Si ets president, ho has de ser", ha etzibat el líder socialista, durant la presentació del manifest "Ara Senat, Ara diàleg", un acte de campanya del PSC.

