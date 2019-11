Puigdemont, Comín i Ponsatí pressionen per un grup independentista únic al Congrés

Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí han emès aquest dijous un comunicat en el qual reclamen la constitució d'un grup parlamentari únic de l'independentisme al Congrés dels Diputats. La proposta va ser anunciada en el debat a TV3 celebrat aquest dilluns per part de Laura Borràs, candidata de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions espanyoles del 10-N, però ha rebut la resposta negativa de la CUP i ERC l'ha evitat . En el comunicat, l'expresident i els dos exconsellers, tots ells a l'exili, asseguren que aquest grup actuaria "en nom de la República catalana" des de la cambra baixa espanyola."És una oportunitat extraordinària que es pugui formar al Congrés dels Diputats un gran grup parlamentari de la República Catalana, format pels representants que esculli el poble de Catalunya en llistes sobiranistes", destaquen els tres dirigents, que van integrar la llista de JxCat a les eleccions europees però que no han pogut accedir als escons per les traves de la Junta Electoral Central (JEC) . En aquesta recta final de campanya, la formació liderada per Puigdemont seguirà pressionant ERC per tal que es pronunciï sobre aquest grup parlamentari, que els republicans no veuen amb bons ulls.De fet, ahir al vespre, en un míting a Girona, tant Borràs com el president de la Generalitat, Quim Torra, van reclamar la constitució del grup parlamentari únic de l'independentisme. Com funcionaria, segons Puigdemont i els dos exconsellers? Hi hauria "llibertat de vot" dels diferents col·lectius de representants, s'acordarien els temps d'intervenció i de control parlamentari "en funció de la representativitat que cada candidatura obtingui", i es permetria als diputats de cada candidatura "tenir la visibilitat que es consideri"."Proposem als representants de les candidatures dels grups polítics que van fer possible l'1 d’'ctubre i la declaració d'independència, que al marge dels resultats que cadascú obtingui, considerin seriosament l'oportunitat que existeixi al Congrés, per primera vegada, una representació oficial en nom de la República Catalana", ressalta el comunicat en el paràgraf final. Malgrat les peticions d'unitat de JxCat, en els mítings apareixen crítiques cap a ERC i la CUP , als primers per l'abstenció "a canvi de res" a Pedro Sánchez i als segons per considerar només l'opció d'anar a Madrid a "bloquejar".

