Betevé, per molts anys!

🎂 El 3 de novembre del 1994 va néixer Barcelona Televisió.



25 anys treballant per la informació, la cultura, el cinema i la divulgació.



➡ https://t.co/u4N5OjanUg pic.twitter.com/HWBc4KyH8l — betevé (@beteve) October 31, 2019

i de maduresa creativa i expressiva. És el que li passa ara mateix a Betevé . Malgrat alguns desordres estructurals i una tendència a la baixa claríssima en la producció de programes propis, manté una línia de flotació molt ferma en el que sempre ha sigut el seu fort: els informatius. Amb els aldarulls produïts durant les manifestacions i protestes per la sentència del judici del procés, molta gent ha descobert que Betevé ofereix un molt bon servei públic i que té professionals molt preparats per a la informació de carrer. Sense oblidar el tremp i la calma dels seus periodistes de plató, capaços de repartir joc, de dosificar la informació, d’estar pendents sempre d’allò que val la pena explicar. Durant les nits de més exigència informativa, aquelles en què les barricades eren més fermes i també els cops de porra i trets de la policia, els periodistes de Betevé van saber trobar el to i l’actitud ideals. Des de casa molts ho van detectar i molts van felicitar l’emissora.era una praxi millorable de TV3. Jo, francament, no vaig trobar que la deixadesa atribuïda a TV3 fos tan exagerada. Segurament els va mancar una mica de cintura i flexibilitat per a explicar millor la situació a peu de carrer i segur que els va faltar algun directe més però no crec que n’hi hagi com per fer-ne la sang que des d’algunes veus ultracrítiques es va fer. En tot cas, l’assumpte va servir per a posar en valor la tasca de servei públic de l’emissora municipal i això està bé. Llegint algunes opinions també podia semblar que fins aquell moment Betevé s’hagués estat rascant la panxa. I no és així. Ja fa anys que el nivell és elevat.per a constatar que Betevé s’ha fet gran, ha madurat, ha guanyat pes i calat periodístic. Hi ha hagut qüestions empresarials una mica feixugues (la internalització de les notícies, la supressió de programes molt importants, la difícil consolidació de la web...) que han transitat en paral·lel a una maduració més que notable. Si faig memòria durant uns minuts se m’acudeixen un bon grapat de programes per al record al llarg d’aquests anys (Saló de lectura, TeleMonegal, Einstein a la platja, Docs, La cartellera, Última sessió, Barcelona i acció, Qualsevol nit pots sortir sol, les entrevistes diàries de Joan Barril i de Carles Flavià, Codi de barris...).Era un amalgama de televisions de barri que anaven apareixent, amb programes molt casolans i molt d’entusiasme. Era la televisió engegada per Manuel Huerga, amb afany experimental i mirada moderna. Era una televisió sense gaires filtres, viva, bategant, perfectible. T’adones que han passat els anys quan pots recordar tantíssimes coses que han passat fa vint-i-cinc anys.

