Què pot i què no pot fer Sánchez amb la Fiscalia?

Pedro Sánchez va començar la setmana convertint l'extradició de Puigdemont en promesa electoral i, menys de 48 hores després, ho va acabar d'adobar reivindicant el control de la Fiscalia per poder complir-la. "La Fiscalia de qui depèn? Doncs ja està", responia confiat el president espanyol en funcions en una entrevista a RNE. La indignació dels fiscals va ser immediata, i també la de la resta de partits espanyols i catalans, que el van acusar de vulnerar la separació de poders. Aquest dijous, Sánchez ha fet marxa enrere, però la independència de la justícia espanyola ha tornat a omplir tertúlies i editorials. I ha quedat de nou qüestionada.



Com funciona la Fiscalia? Depèn del govern espanyol o és independent? La teoria, plasmada a l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal -que recull les línies mestres i els seus límits d'actuació-, diu que es tracta d'un organisme amb "personalitat jurídica pròpia" i que està subjecte, "en tot cas", als principis de la "legalitat i la imparcialitat". Per tant, hauria d'actuar de forma completament independent a la Moncloa.

Això en teoria. Ara bé, és una institució jeràrquica amb una incidència completament vertical. El que es diu des de dalt va a missa. A la cúspide hi ha el fiscal general de l'Estat, nomenat pel govern espanyol. El càrrec actualment l'ocupa María José Segarra. Ella és la màxima autoritat i les seves ordres difícilment seran posades en dubte per la resta de fiscals. Aquesta elecció a dit des del consell de ministres genera, inevitablement, una ombra densa de sospita que impregna tota la institució.L'article 8 de l'estatut indica que l'executiu "podrà interessar del fiscal general de l'Estat que promogui davant els tribunals les actuacions pertinents en ordre a la defensa de l'interès públic". És aquí, en el concepte "interessar", on hi ha la clau de volta. Segons la llei, el govern pot demanar als fiscals que maniobrin en una direcció concreta, però en cap cas els ho pot ordenar. La teoria diu que el govern pot suggerir, però és la Fiscalia que decideix sota criteris jurídics i de manera autònoma.El fiscal general de l'Estat sotmet aquesta petició a la Junta de Fiscals de Sala, un grup d'assessors d'elit, i, després de deliberar-ho, decideix si l'obeeix o no. La institució, per tant, no està legalment obligada a complir amb la petició. El que sí que haurà de fer és respondre a l'executiu exposant la decisió de forma "raonada".No obstant això, aquest procediment no és sempre tan transparent. Les queixes i crítiques sobre la politització de la justícia espanyola són històriques. S'han fet des de partits polítics i també des de nombrosos àmbits socials, però també des del propi Poder Judicial.L'exemple més recent, aquest mateix dijous al matí a Els Matins de TV3. El fiscal i membre de l'Associació Professional i Independent de Fiscals, Salvador Viada, ha verbalitzat unes irregularitats que són de domini públic: "Si el fiscal general de l'Estat que el govern escull és d'extrema confiança, com ha passat en repetides ocasions, els canals que marquen la llei se salten i la comunicació entre tots dos [i, per tant, les peticions criminals de l'administració] es produeix per trucada directa".

